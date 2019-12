Bassinstraat heeft mooiste kerstboom van Boom Ben Conaerts

20 december 2019

14u06 0 Boom De mooiste kerstboom van Boom staat dit jaar in de Bassinstraat. De buurtbewoners hebben met hun boom de jaarlijkse kerstbomenwedstrijd gewonnen van de gemeente.

De gemeente had verspreid over heel Boom dertien kerstbomen opgesteld, die door de buurtbewoners mochten worden versierd. Na een rondgang besliste een jury, met daarin het college van burgemeester en schepenen, dat de boom van de Bassinstraat de mooiste was. “Het is een boom die versierd is met talrijke vlaggetjes”, zegt schepen van Feestelijkheden Inge De Ridder (N-VA). “De buurtbewoners zijn ettelijke uren bezig geweest om de vlaggetjes te maken uit oude stoffen. Bovendien was het heel mooi om te zien hoe er door de jaren heen alsmaar meer mensen uit de Bassinstraat bij het kerstbomenproject betrokken zijn geraakt. Dat is ook ons doel met dit project: de mensen uit de verschillende wijken samenbrengen.”

De bomen aan het Schorrezicht en in de Hospitaalstraat eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats. Voor de kerstboom van het woonzorgcentrum Den Beuk was een originaliteitsprijs weggelegd. Daar had men de boom helemaal ingepakt als een sneeuwman. Alle winnaars ontvangen een waardebon waarmee ze een buurtfeest kunnen organiseren.