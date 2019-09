Basisschool De Kade krijgt bezoek van Bol.com-medewerkers Ben Conaerts

27 september 2019

17u02 0 Boom Basisschool De Kade heeft vrijdagnamiddag het bezoek gekregen van een twintigtal medewerkers van de Nederlandse online winkel bol.com. Zij kwamen de kinderen meenemen in de wereld van boeken en verhalen.

Bol.com organiseerde vrijdag haar jaarlijkse ‘impactdag’. De Nederlandse online winkel schakelt dan honderden werknemers in om zich in te zetten voor diverse maatschappelijke initiatieven in België en Nederland. Zo bracht een twintigtal medewerkers samen met het Antwerpse vrijwilligersnetwerk Give a Day een bezoek aan basisschool De Kade in Boom. Zij kwamen de kinderen onder meer vertellen over het beroep van illustrator en het distributiecentrum van bol.com. Verder lazen ze verhalen voor, speelden ze taalspelletjes en schreven ze samen een eigen verhaal.

“Het doel van deze ‘impactdag’ is het stimuleren van ondernemerschap bij jonge kinderen”, klinkt het bij bol.com. “Ondernemen begint bij kinderen met dingen doen, verzinnen en ontdekken van ze leuk vinden. Vandaag wilden we de kinderen meenemen in de wereld van ‘boekenondernemers’ en tonen wat boeken met je kunnen doen: je meevoeren, avonturen laten beleven, troost bieden, enzovoort.”