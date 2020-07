Bar Hasart vertoont virtuele Tomorrowland op groot scherm Ben Conaerts

22 juli 2020

14u26 0 Boom Geen fysieke editie van Tomorrowland dit jaar, maar op zaterdag 25 en zondag 26 juli zendt Bar Hasart wel ‘Tomorrowland: Around the World’ uit. 150 bezoekers kunnen daar van het digitale festival genieten op groot scherm.

‘Tomorrowland: Around the World’ is het digitale broertje van Tomorrowland. Festivalbezoekers zullen eenvoudig kunnen navigeren door een magische en nieuw gecreëerde Tomorrowlandlocatie met een pc, laptop, smartphone of tablet – je hebt geen speciale VR-bril nodig – en zo het volledige festivalterrein met acht podia kunnen ontdekken. Elk podium zal muziek bieden van ’s werelds beste dj’s en een groot deel van de vuurwerk- en lasershows die kenmerkend zijn voor Tomorrowland.

Wie van het digitale festival wil genieten in de juiste sfeer, kan zaterdag en zondag afzakken naar Bar Hasart, in het gemeentelijke park van Boom. Daar wordt het evenement uitgezonden op groot scherm, met live animatie en een lekkere foodbar. Je kan er terecht vanaf 16 uur en tickets kosten 15 euro per persoon. Alle beschikbare 150 tickets voor zaterdag zijn intussen al de deur uit, maar voor zondag zijn er nog plaatsen vrij. Je kan reserveren via deze website.