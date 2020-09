Exclusief voor abonnees Bar Hasart maakt zich op voor feestelijk slotweekend: “We geven er nog één keer een lap op” Ben Conaerts

23 september 2020

17u12 0 Boom Bar Hasart, aan de speeltuin in het gemeentelijke park van Boom, is bezig aan zijn laatste openingsweek. Na drie maanden valt het doek over de parkbar, die door de vzw Kaaimannen en het Ubuntu Festval werd opengehouden en de zomer opfleurde met allerlei coronaveilige activiteiten. “Maar voor de deuren worden dichtgetrokken, geven we er dit slotweekend nog één keer een lap op”, klinkt het.

Het was op vraag van het Boomse gemeentebestuur dat de twee vzw’s achter de festivals Theater aan Twater en Ubuntu begin juli de deuren van Bar Hasart openzwaaiden. Vanaf die eerste dag was de parkbar, in het voormalige Melkhuisje aan de speeltuin in het gemeentelijke park, een grote trekpleister voor de mensen uit de ruime regio. De evenementen die er op touw werden gezet, werden fel gesmaakt en zorgden ervoor dat de ‘staycation’ in Boom een flink pak aangenamer werd. Nu, na drie maanden, is Bar Hasart aan zijn laatste openingsweekend toe, en de uitbaters willen alles op alles zetten om af te sluiten met een knaller.

