Atletiekpiste in park steekt in het nieuw: “Lopen is nu twee keer zo aangenaam” Ben Conaerts

14 juni 2019

17u10 2 Boom De heraanleg van de atletiekpiste in het gemeentelijke park is voltooid. De verouderde gravelpiste werd vervangen door een gloednieuwe tartanpiste, in synthetische ondergrond. “Lopen wordt hier nu twee keer zo aangenaam”, zegt Ivan De Decker, voorzitter van atletiekclub WIBO.

Bij atletiekclub WIBO is men in zijn nopjes. De 150 atleten van de club kunnen sinds kort gebruikmaken van een gloednieuwe atletiekpiste in tartan. “Je merkt meteen het verschil met het gravel van vroeger”, zegt voorzitter Ivan De Decker. “Dit is een looppiste zoals een looppiste moet zijn. Met een goede vering, de juiste markeringen en een nieuw drainagesysteem. Vroeger bleven er na een grote regenbui soms grote plassen achter. Sommige atleten vertikten het zelfs om hier te komen trainen. Maar nu hebben we een flinke inhaalbeweging gemaakt en is lopen hier twee keer zo aangenaam geworden, met dank aan de gemeente.”

“Jarenlange droom”

“We hebben de voorbije jaren al veel geïnvesteerd in de sportinfrastructuur in het park”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “Eerder werden al de verspring- en de kogelstootstand aangepakt. Nu hebben we de looppiste in tartan aangelegd, evenals de speerwerp- en hoogspringstand. Tezelfdertijd hebben we de omheining rond de atletiekpiste vernieuwd. Er zijn enkele toegangspoorten die gesloten blijven voor het publiek, maar je kan wel steeds de piste oplopen via een sasje. Iedereen die het wil, kan hier dus komen lopen, zolang je maar te voet bent.”

“Dit is een jarenlange droom die werkelijkheid is geworden”, vervolgt Ivan De Decker. “We verwachten dat dit onze club een enorme boost gaat geven. We zaten hier al op een prachtige locatie, midden in het park, maar nu hebben we ook een piste die voldoet aan de voorwaarden van de atletiekbond. Volgend seizoen kunnen we dan ook voor het eerst in jaren weer starten met het organiseren van atletiekmeetings en -wedstrijden. Hopelijk kunnen we Boom op die manier stilaan weer op de atletiekkaart zetten.”