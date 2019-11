Atheneum Boom organiseert talentenshow voor Rode Neuzen Dag Ben Conaerts

26 november 2019

13u01 0 Boom Het Atheneum Boom organiseert op donderdag 28 november een Talentenshow in het kader van Rode Neuzen Dag. Ongeveer twintig leerlingen zullen op het podium hun kunsten demonstreren.

Tijdens de Talentenshow laten de leerlingen van het Atheneum Boom zich van hun beste kant zien. Zingen, dansen, een muziekinstrument bespelen of een toneelstukje opvoeren: een hele avond lang komen de meest uiteenlopende talenten aan bod. De show wordt georganiseerd in het kader van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van Belfius, VTM, Qmusic en Het Laatste Nieuws. De actie zet zich dit jaar in voor projecten die het mentaal en fysiek welbevinden van jongeren bevorderen.

“Het geld dat we inzamelen met onze Talentenshow gaat naar de organisatie van een Challenge Day op onze school”, zegt directrice Marjan Chaubet. “Dat is een workshop van één dag die zich richt op jongeren tussen 14 en 21 jaar. Het is een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie, waarin er sterk rond bewustzijn, gelijkheid en herkenbaarheid wordt gewerkt. Het is een dag waarin jongeren de kans krijgen elkaar écht te leren kennen en om te tonen wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de anderen zijn. In 2016 organiseerden we dit reeds voor een groep leerlingen van onze school en we hebben dat toen als een enorme meerwaarde ervaren. We zouden deze workshop dit schooljaar opnieuw willen organiseren voor onze leerlingen van het vijfde jaar.”

De Talentenshow vindt plaats om 19.30 uur in de turnzaal het Atheneum Boom. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa en zijn te bestellen via info@atheneumboom.be of tel. 03 888 05 24.