Architectuurwandeling in het teken van Renaat Braem Ben Conaerts

03 juli 2019

17u17 0 Boom De Architectuurliefhebbers Boom (ALB) organiseren op zaterdag 6 juli een wandeling doorheen de woonblokken van architect Renaat Braem in de Kruiskenslei. Onderweg wordt het verhaal verteld van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de wijk.

“Renaat Braem wou in Boom een nieuwe ontwikkeling vormgeven die baanbrekend was voor die periode”, zegt ALB-gids Karl Fret. “Aan de hand van concrete voorbeelden krijg je zicht op de ideeën van Braem op stedenbouw en woonvormen. Vandaag is de Kruiskenslei een aparte buurt, waar je als bewoner en bezoeker een uitzonderlijke ervaring krijgt. We wandelen niet enkel rond, maar ook door het woningencomplex, zodat je Braems bijzondere kijk op wonen aan de lijve ervaart.”

De wandeling gaat van start om 14 uur aan de Flash Design-toren en neemt ongeveer 2 uur in beslag. De kostprijs bedraagt 5 euro en reserveren kan via albboom@gmail.com.