Aquariumvereniging De Minor houdt tentoonstelling Ben Conaerts

13 september 2019

Aquariumvereniging De Minor organiseert op zaterdag 14 en zondag 15 september haar jaarlijkse aquarium- en terrariumtentoonstelling Tropenweelde. Van 10 tot 21 uur kan je terecht er meer dan dertig vivaria, ruimtes met levende dieren in, gaan bewonderen.

De tentoonstelling is te vinden op het industrieterrein Hoek 76 in unit 72, vlak tegenover parking 2 van De Schorre in de Kapelstraat. De toegang is gratis.