Appartementen worden omgevormd tot kangoeroewoningen Ben Conaerts

01 november 2019

15u22 0 Boom Het vastgoedbedrijf Origo gaat zijn twaalf appartementen aan het station van Boom omvormen tot zes kangoeroewoningen. Mensen kunnen er met hun ouders samenwonen in twee naast elkaar gelegen appartementen.

“We willen overschakelen naar een nieuw soort woongemeenschap waarin onderlinge zorg wat meer centraal zal staan”, zegt Marijke Vandebroeck van Origo. “Met zes kangoeroewoningen onder hetzelfde dak zal de natuurlijke onderlinge hulpverlening binnen de familie zich ook automatisch vertalen buiten de eigen familiekring. In de opstartfase bieden we nu twee kangoeroewoningen aan. Elke woning bestaat uit twee appartementen met elk hun eigen voorzieningen, inclusief living, keuken, badkamer, een grote en een kleine slaapkamer. Later zullen we het aan-tal kangoeroewoningen hier nog verder uitbreiden.”

Wie interesse heeft in de kangoeroewoningen, kan contact opnemen met Marijke Vandebroeck via tel. 0473 84 00 07.