Aparte vleugel voor mogelijk besmette bewoners: WZC Den Beuk verscherpt coronamaatregelen Ben Conaerts

02 april 2020

14u14 0 Boom Woonzorgcentrum Den Beuk verscherpt zijn maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Bewoners die mogelijk besmet zouden kunnen zijn of een van de symptomen vertonen, worden voortaan ondergebracht in een aparte vleugel.

Hoogbejaarden worden zoals bekend momenteel enkel in specifieke situaties opgenomen in het ziekenhuis en dienen dus meestal in het woonzorgcentrum zelf te worden verzorgd. Daarom heeft het woonzorgcentrum Den Beuk nu een aparte vleugel voorbehouden aan bewoners van wie er vermoedens zijn dat ze mogelijk besmet zouden kunnen zijn. “Op die manier vrijwaren we de andere bewoners van mogelijk besmettingsgevaar en kunnen we één op één en gerichter deze bewoners verzorgen en proberen te voorkomen dat ze ernstig ziek zouden worden”, aldus directrice Sarah Boddaert. “Uiteraard staan al onze bewoners altijd onder toezicht van een coördinerend en raadgevend arts, die de situatie dagelijks evalueert. We trachten de gezondheid en veiligheid van ieder van ons optimaal te garanderen.”

Onze bewoners worden door ons team opgevolgd alsof ze onze eigen ouders of grootouders waren Directrice Sarah Boddaert

De jongste dagen vonden er in Den Beuk een aantal overlijdens plaats, maar dat hoeft op zich niet verontrustend te zijn, meent Boddaert. “In een woonzorgcentrum ga je wekelijks om met afscheid. Er is mogelijk geen oorzakelijk verband met de coronacrisis. Maar toch willen we geen enkel risico nemen. Onze bewoners worden door ons team opgevolgd alsof ze onze eigen ouders of grootouders waren. We hopen dat we hen allemaal veilig door deze crisis heen kunnen loodsen. Dat is momenteel samen met het psychisch welzijn van ons team onze enige bezorgdheid.”