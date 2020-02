Annick Ruyts vertelt over slapeloosheid Ben Conaerts

03 februari 2020

14u58 0 Boom Reportagemaker Annick Ruyts is op dinsdag 4 februari te gast in de gemeentelijke bibliotheek. Ze komt er vertellen over slapeloosheid.

Vier jaar geleden kon Annick Ruyts plots niet meer slapen. Ze is niet alleen: één op de drie Belgen slaapt slecht of te weinig. Wat veroorzaakt slapeloosheid? Wat doen mensen om ‘s nacht in slaap te geraken of net om wakker te blijven? Ruyts ging op onderzoek en sprak met experten en lotgenoten. Haar bevindingen waren vorig jaar reeds te zien in het Canvasprogramma ‘De Slapelozen’. Nu geeft ze haar ervaringen en inzichten mee in een lezing in de gemeentelijke bibliotheek.

De lezing vindt plaats om 20 uur en de toegang is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52