Ankerpunt Drughulp Rupel biedt zorg aan verslaafden Ben Conaerts

10 juni 2020

15u34 0 Boom Wie kampt met een verslaving aan genotsmiddelen en hulp wil zoeken, kan daarvoor sinds kort aankloppen in het Ankerpunt Drughulp Rupel in de Colonel Silvertopstraat in Boom.

Het Ankerpunt Drughulp Rupel is een nieuw initiatief van Free Clinic, Adic en De Sleutel in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont. Mensen die problemen hebben met illegale middelen, al dan niet in combinatie met alcohol, medicatie, gokken of gamen, kunnen er terecht voor gratis advies, begeleiding of een gerichte doorverwijzing. Iedere maandag vanaf 15 uur kan er een arts geconsulteerd worden.

“We werken ondersteunend en motiverend en willen een brug vormen naar andere hulpverleningscentra in de regio”, klinkt het. “We werken met een klein team, maar wel met een groot hart.”

Het Ankerpunt Drughulp Rupel is te vinden in de Colonel Silvertopstraat 10 in Boom, op de bovenste verdieping. Het punt is open op maandag van 15 tot 17 uur, op dinsdag van 14 tot 17 uur of op vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur of op afspraak na telefonisch contact. Alle info is te vinden via de website www.ankerpuntrupel.be.