Gesponsorde inhoud Al eens overwogen om in Boom te gaan wonen? Gewoon doen! Aangeboden door Belfius Immo Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Belfius Immo Nog even geduld, en dan zal je aan de Rupel in Boom vier nieuwe, kleinschalige gebouwen zien verrijzen. De 97 appartementen zullen vanaf 11 september te koop staan. Wij geven u alvast een kleine rondleiding in Brig.

Vier gebouwen van vijf verdiepingen, elk bestaande uit 20 tot 25 units, in totaal 97 appartementen: ziehier het woonproject Brig in de Antwerpse gemeente Boom. Met de werken wordt gestart in februari 2020, maar vanaf 11 september kunnen geïnteresseerden zich al melden. Jan Amandt van Belfius Immo vertelt enthousiast: “Hetgeen het eerste opvalt bij dit woonproject is de topligging, niet alleen op micro- maar ook op macroniveau. Op microniveau valt vooral de prachtige locatie aan de Rupel op. Brig zal vlak bij recreatiedomein De Schorre liggen, maar ook vlak bij de Grote Markt van Boom, een echt bruisende gemeente. De vier gebouwen zullen in een klaverblad staan, zodat elk van de appartementen een maximaal zicht heeft op de Rupel en het daaraan grenzende natuurgebied. Maar ook met de macroligging zit het goed: centraal gelegen tussen Antwerpen en Brussel, met snelwegen in de buurt, maar ook bij het treinstation van Boom”.

Parking wordt woonparel

De gebouwen van Brig zullen verrijzen op wat nu nog een parking met een loods is. De naam Brig verwijst trouwens naar de brug die daar tot 1945 de linker- en rechteroever van de Rupel verbond. Jan Amandt: “De gemeente Boom zag direct de opportuniteit om van het terrein dat nu nog dienst doet als parking bouwgrond te maken. Voor het ontwerp hebben we een beroep gedaan op Binst Architects die, als het gaat om hedendaagse architectuur, tot de top vijf van bureaus in België behoort. We zijn bijzonder in onze nopjes met het ontwerp: het zijn vier organisch gevormde bouwvolumes, voorzien van een mooie gevelbekleding. Qua appartementen heb je de hele range: van één tot drie slaapkamers, tussen 165.000 en 326.000 euro. Belfius Immo staat in voor de verkoop, samen met de lokale speler First Immo”.

BEN is in the house

Hoe zit het met de duurzaamheid van dit bouwproject? Daar kan Jan Amandt kort over zijn: “80 procent van de appartementen is BEN, energieneutraal dus. De appartementen zijn voorzien van warmtepompboilers en we maken gebruik van speciale CHI-brandstofcellen, zodat maar liefst 80 procent van de nodige energie zelf opgewekt kan worden. Dat resulteert dan meteen in lagere energieprijzen voor de bewoners”. Over die bewoners gesproken: de doelgroep van Brig is gevarieerd, zowel mensen die op zoek zijn naar een eigen stekje als zij die dit eerder zien als investering en hun appartement verhuren, zullen zich hier thuis voelen.

De inschrijvingen voor de appartementen van Brig starten op 11 september. Meer informatie vindt u op brig-boom.be.