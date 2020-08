Al 32 boetes tegen corona-overtreders Ben Conaerts

04 augustus 2020

15u55 0 Boom De Lokale Politiezone Rupel houdt strikte controles op de naleving van de coronaregels in de provincie Antwerpen. Tijdens deze tweede coronagolf werden er al 32 boetes uitgeschreven.

Het merendeel daarvan was voor overtredingen tegen de avondklok en tegen het niet of verkeerd dragen van een mondneusmasker.

“Als we snel terug een normaler leven willen met werk, school en ontspanning, is het van belang dat we samen de regels respecteren”, klinkt het bij de politie.