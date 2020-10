Al 172 pv’s uitgeschreven voor corona-overtredingen Ben Conaerts

06 oktober 2020

14u06 0 Boom Tot nog toe werden er in Boom 341 meldingen en 172 proces-verbalen opgesteld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat werd bevestigd in de commissie Veiligheid, na een vraag van raadslid Hans Verreyt (VB).

In Boom moet je nog steeds verplicht een mondmasker dragen in het centrum van de gemeente. Het gaat om de straten Colonel Silvertopstraat, Viaduct Colonel Silvertopstraat Grote Markt, Henri Spillemaeckersstraat, Kerkstraat, Antwerpsestraat (van Tuyaertsstraat tot Blauwstraat), Blauwstraat, Hoogstraat, Leopoldstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Brandstraat (van Tuyaertsstraat tot Blauwstraat), Bassinstraat, Groene Hofstraat. In de rest van de gemeente gelden de maatregelen die door de provincie werden opgelegd.