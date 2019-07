Afvalberg krijgt tweede leven: Tomorrowland zet extra in op hergebruik en recyclage Ben Conaerts

15 juli 2019

17u30 0 Boom Tomorrowland voert de komende editie op nieuw de strijd op tegen zwerfvuil. Er wordt extra ingezet op sortering van PMD en PET-drankbekers. “Dit jaar willen we de hoeveelheid zwerfafval met 2 procent verminderen”, klinkt het.

De organisatie van Tomorrowland zet de komende editie opnieuw alle zeilen bij om het afval van de festivalgangers te beperken en de straten van Boom en Rumst zo proper mogelijk te houden. Zeker geen overbodige luxe, want de passage van dagelijks 80.000 Tomorrowlandbezoekers verloopt allerminst ongemerkt. Vorig jaar werd op de terreinen en camping en in de omliggende straten 1.217 ton aan afval en materialen ingezameld. Daarvan werd 4 procent hergebruikt en 22 procent gerecycleerd. Dit jaar moet dat aandeel hergebruik volgens de organisatie opgetrokken worden tot 8 procent. Voor het aandeel van recyclage wordt zelfs gemikt op een stijging tot 40 procent.

Nieuwe producten

“Waar het zwerfafval vorig jaar goed was voor een aandeel van 5 procent van de totale hoeveelheid materialen en afval, zou dat dit jaar nog maar 3 procent mogen zijn”, zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. “We zetten daarom maximaal in op de sortering van PMD en PET-drankbekers en besteden nog meer aandacht aan het voorkomen van vervuiling van drankverpakkingen. Dagelijks zullen alle drankverpakkingen verzameld worden in speciale containers en afgevoerd worden naar een sorteercentrum in Rumst. Nadien kan het materiaal van die verpakkingen de grondstof vormen voor nieuwe producten, zoals meubels en fietsen.”

Waarborgsysteem

Voor een waarborgsysteem met herbruikbare bekers, zoals op sommige andere festivals wordt gehanteerd, is de organisatie van Tomorrowland niet gewonnen. “We hebben vragen over de veiligheid en de logistieke werking van zo’n systeem. Als zo’n dikwandige bekers op de grond belanden, zou dat kunnen leiden tot onveilige situaties voor de podia. Gezien de enorme volumes zou zo’n systeem binnen de bestaande infrastructuur ook niet haalbaar zijn. Maar met onze drankpartners gaan we wel op zoek naar alternatieven die op korte termijn een positieve impact op het milieu kunnen hebben.”

Recycle Kit

Net als de voorgaande jaren krijgen alle kampeerders op Dreamville een Recycle Kit, met de nodige vuilzakken en informatie over hoe ze hun afval correct moeten sorteren. In het Recycle Clubhouse wordt getoond wat er achteraf met al het gerecycleerde materiaal kan gemaakt worden. Wie er gesorteerd afval komt binnenbrengen, maakt bovendien kans op mooie prijzen, zoals merchandise en festivaltickets voor volgend jaar. Verder is er deze editie een speciale zone waar kampeermaterialen die vorig jaar werden achtergelaten en intussen werden nagekeken en schoongemaakt, nu weer verhuurd worden.

Meest nette festivalbeleving ooit

Het hele pakket aan maatregelen werpt langzaam zijn vruchten af. “De hoeveelheid zwerfvuil op de festivalterreinen en de camping en in de omliggende straten is sinds 2013 met ruim een vijfde afgenomen. We streven ernaar om de meest nette festival- en campingbeleving ooit te worden. Tegen 2025 willen we de waardevernietiging minimaliseren en het hergebruik van materialen maximaliseren. Zwerfvuil afkomstig van plastic verpakkingen en sigarettenpeuken moet dan verleden tijd zijn.”