Aftellen naar Theater aan Twater: deze straffe acts mag je niet missen Ben Conaerts

17 juni 2019

16u52 0 Boom Dit weekend vat Theater aan Twater weer post aan beide oevers van de Rupel in Boom en Klein-Willebroek. Het internationale straattheaterfestival kan uitpakken met 150 optredens. Waaghalzerij ontbreekt niet. Zet je schrap voor acrobatie op 18 meter hoogte en de levensgevaarlijke vuuract Pyrogen. De organisatoren loodsen je veilig en wel door het aanbod.

Theater aan Twater is al jaren een van de absolute publiekstrekkers in Boom. Vorig jaar kon het tweedaagse straattheaterfestival afklokken op liefst 16.000 bezoekers. Ook voor de komende editie halen de organisatoren van de vzw Kaaimannen alles uit de kast. Het ‘Rock Werchter van het straattheater’ kan op twee dagen uitpakken met 150 optredens van nationale en internationale acts, goed voor zestien uur spektakel.

Straffe gezelschappen

“We combineren straffe Belgische gezelschappen, zoals Theater Tol en Cirq’ulation Locale, met ook enkele sterke buitenlandse”, zegt programmator Patrick Poppe. “Het wordt onder meer uitkijken naar het dubbele Wheel of Death van de Duitse circusfamilie The Gerlings en naar de doortocht van de Franse reuzenkameel Chamôh. Die zal trouwens zaterdag om 16 uur vanop de parking van het gemeentehuis door de winkelstraten naar het festival trekken. Op die manier laten we de lokale middenstand mee genieten van het evenement. Iedereen is natuurlijk welkom om mee in de stoet te stappen.”

Buskerwedstrijd

Andere blikvangers voor het komende weekend zijn het Frans-Australische duo The Angels Dance, dat acrobatie brengt op achttien meter hoogte, de Britse Men in Coats, die op YouTube 100 miljoen views scoorden, de levensgevaarlijke vuuract Pyrogen en het concert van de cast van de tv-serie #LikeMe. Net als vorig jaar is er ook opnieuw een buskerwedstrijd voor straatartiesten die nog ‘voor de hoed’ spelen.

Wereldkeuken

“Met een Kidsdorp van meer dan 500 vierkante meter groot denken we ook aan de kleintjes”, vult voorzitter Peter De Ridder aan. “Verder zorgen we opnieuw voor veel sfeer, beleving en tal van extra attracties, zoals space-bikes (fietsen waarmee je over de kop kan gaan, red.). Bovendien hebben we extra aandacht geschonken aan het comfort voor onze bezoekers. Zo mogen nieuwe en grote terrassen, zonnewering en een zeer uitgebreide wereldkeuken met allerhande cateraars verwachten.”

Drijvende Diva

De Heldenplaats en de Kaai in Boom vormen opnieuw het centrum van het gebeuren, al kan net als de afgelopen twee jaar Klein-Willebroek, aan de overkant van de Rupel, meegenieten. “In samenwerking met de Vlaamse Waterweg voorzien we een aantal acts ter hoogte van het sas”, aldus De Ridder. “Een van de toppers daar wordt de Drijvende Diva, een act met de Nederlandse sopraan Brigitte van Hagen.”

Tickets

Theater aan Twater gaat zowel op zaterdag als op zondag van start om 14 uur. Een ticket kost 4 euro per persoon per dag in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Een weekendticket inclusief gratis parking en shuttle kost 8 euro per persoon. Tot en met 16 jaar is de toegang nog altijd gratis, al wordt van de -16-jarigen die naar het concert van #LikeMe komen kijken op zondag wel gevraagd zich vooraf te registreren. Alle info is te vinden op de website www.kaaimannen.be.