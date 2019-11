Actiegroep gaat bomen planten in Kleiputten, ondanks waarschuwing provincie Ben Conaerts

22 november 2019

01u08 0 Boom De actiegroep Red Onze Kleiputten, die ijvert voor een dringende sanering van de storten in de Kleiputten Terhagen, viert haar eerste verjaardag. Om dat te vieren, wordt op zondag 24 november een boomplantactie gehouden in de Kleiputten. Het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg verbieden de actievoerders de verontreinigde gronden en in het bijzonder de met asbest vervuilde grond te betreden.

“In augustus werden, bij de plaatsing van de omheining rond het asbeststort van de Vlaamse Waterweg in de Kleiputten, zonder enige vergunning, een 170-tal bomen gekapt. Omdat de schade intussen nog altijd niet hersteld is, gaan wij nu voor onze eerste verjaardag symbolisch 170 nieuwe bomen planten in dit gebied”, zegt Frank Van Houtte van Red Onze Kleiputten.

De eigenaars van de gronden, het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg, zien dat plan echter niet helemaal zitten. “Een boomplantactie op het terrein is niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief”, klinkt het. “Het gebied moet voor de geplande afdekking en ophoging immers ontbost worden. We verbieden de actievoeders de verontreinigde gronden te betreden en hebben de korpschef van politiezone Rupel op de hoogte gebracht.”

De actiegroep laat er echter geen twijfel over bestaan dat de boomplantactie zal doorgaan. “Wettelijk gezien is bomen planten geen misdaad. De Kleiputten Terhagen zijn nog steeds openbaar domein en voor iedereen toegankelijk. We zullen sowieso geen boompjes planten op vervuilde gronden en zeker niet op het asbeststort. We voorzien wel alternatieve actie voor mensen die ons willen steunen, maar die het gevoel zouden hebben dat ze iets verkeerd doen door bomen te planten.”

Iedereen die deel wil nemen aan de boomplantactie, wordt zondag om 13 uur verwacht aan De Unit, tegenover de woning in de Sint-Kathelijnestraat 10, in Boom of aan de ingangspoort van de voormalige steenbakkerij De Beukelaer in Terhagen. Na de plantactie volgt een drankje en een tas soep aan het lokaal van De Lustige Vissers in het natuurgebied.