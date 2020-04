Actiegroep blijft zich verzetten tegen ‘megaopvulling’ van kleiputten: “Waardevolle natuur dreigt te worden vernietigd” Ben Conaerts

20 april 2020

15u35 0 Boom Nog deze maand wordt door bouwheer Lantis de omgevingsvergunning voor de bouw van de Oosterweelverbinding aangevraagd. Het huidige plan is om een groot deel van de grondoverschotten te gebruiken voor een grondige sanering van de storten in de kleiputten van Terhagen. De actiegroep Red Onze Kleiputten blijft zich daar echter tegen verzetten en richt zich daarvoor nu in een brief tot Luc Hellemans, CEO van Lantis.

“Wij zijn heel misnoegd over de plannen voor een ongebreidelde bomenkap van 45 hectaren en de mega-opvulling die daarop zou volgen”, klinkt het bij Red Onze Kleiputten. “Daarom schreven we een niet mis te verstane brief aan Luc Hellemans, de CEO van Lantis, dat instaat voor de realisatie van het Oosterweelproject. Om heel wat redenen vinden we de dreigende vernietiging van de waardevolle natuur in dit gebied misdadig en in het kader van de klimaatproblematiek is het nodig dit ten allen prijze te voorkomen.”

In de brief somt de actiegroep verschillende argumenten op waarom ze de geplande aanvoer van de Oosterweelgronden naar de Rupelstreek onnodig en ongewenst vindt. “90 procent van de kleiputten is waardevolle tot zeer waardevolle natuur. Het is een trekpleister voor recreanten, fietsers, wandelaars en vissers, precies vanwege het ruige en gevarieerde landschap dat er nu is. Voor de huidige plannen zal er bovendien 40 hectaren bosgebied worden gerooid en moet er een loskade worden gebouwd in Europees habitatgebied.”

Eerder lieten Natuurpunt Rupelstreek en dorpscomité Aktief Terhagen weten dat ze wél achter de grondige sanering staan. “De ontbossing is op korte termijn geen goede zaak, maar op lange termijn wel”, menen ze. Ook OVAM en de gemeentebesturen van Boom en Rumst zijn gewonnen voor een ingrijpende sanering. “Een minimale afdekking laat geen herbebossing toe”, aldus OVAM. “Maar met meer grondophoging kan er alsnog worden herbebost.”