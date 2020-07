Acht coronabesmettingen op één week: Booms gemeentebestuur overweegt extra veiligheidsmaatregelen Ben Conaerts

15 juli 2020

19u08 0 Boom De voorbije week zijn er acht nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Boom. Nergens in de provincie Antwerpen waren er procentueel gezien meer besmettingen. Het gemeentebestuur overweegt dan ook om voortaan te werken met verplichte inschrijvingen voor evenementen.

In de provincie Antwerpen voert Boom het klassement aan wat betreft aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. De voorbije week zijn er acht nieuwe besmettingen opgedoken. Niet meteen reden tot paniek, maar het noopt wel tot extra waakzaamheid. “We zijn toch even geschrokken van de nieuwe cijfers”, reageert waarnemend burgemeester Francis Sanchez (N-VA). “We weten niet precies waar de besmettingen zich hebben voorgedaan. Daar heeft de hogere overheid geen informatie over vrijgegeven. In het woonzorgcentrum Den Beuk is iedereen alvast virusvrij.”

Het gemeentebestuur overweegt wel om extra maatregelen te treffen in de hoop de cijfers weer naar beneden te krijgen. “We denken eraan om voortaan iedereen te verplichten zich te laten inschrijven die naar kleine evenementen in onze gemeente komt. Op die manier krijgen we een goed beeld van wie er aanwezig is op welk tijdstip. Mocht er zich dan een besmetting voordoen, kunnen we de mensen verwittigen die op dat moment ook aanwezig waren”, aldus Sanchez.