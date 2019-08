Academie voor Muziek en Woord mikt op 1.000 leerlingen Ben Conaerts

28 augustus 2019

16u50 0 Boom De gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord is klaar voor het nieuwe schooljaar. Directeur Frans Tielemans hoopt de kaap van de 1.000 leerlingen te kunnen toppen.

“Ons vernieuwde aanbod heeft een boost gegeven”, zegt Frans Tielemans. “Vorig schooljaar schreven 950 leerlingen zich in. Voor dit academiejaar hopen we dan ook minstens 1.000 leerlingen te kunnen aantrekken. We hebben een prachtig aanbod kunnen samenstellen waarmee we de cursisten kunnen verwennen. Kinderen, jongeren of volwassenen: we hebben voor elk wat wils.”

Zo werden speciaal voor kinderen van 6 en 7 jaar de lessen ‘Kinderacademie’ opgestart. Dat is een initiatie waarin zowel muziek als woord aan bod komen. Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen starten naast een theoretische opleiding ook onmiddellijk met een instrument. In de opleiding ‘Kleinkunst’ kan je liedjesteksten leren schrijven en nummers leren componeren en in de opleiding ‘DJ’ leer je mixen, remixen en eigen producties te maken.

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september. Geïnteresseerden kunnen in de loop van september steeds een proefles komen volgen. Wie meer informatie wenst, kan een kijkje nemen op de website www.academieboom.be.