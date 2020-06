Academie Boom start met inschrijvingen voor volgend schooljaar Ben Conaerts

03 juni 2020

16u43 0 Boom De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Niet alleen zijn de inschrijvingen voor het volgende schooljaar al van start gegaan, de Academie onderstreept haar enthousiasme ook in een De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Niet alleen zijn de inschrijvingen voor het volgende schooljaar al van start gegaan, de Academie onderstreept haar enthousiasme ook in een zelfgemaakt videoclipje.

De Academie Boom, met vestigingsplaatsen in Boom, Rumst en Puurs-Sint-Amands, kan opnieuw uitpakken met een uitgebreid aan aanbod aan cursussen speciaal voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elk jaar zetten er zo’n 200 nieuwe leerlingen hun eerste stappen in het domein muziek of woordkunst-drama. Wie kennis wil maken met het aanbod: de Academie organiseert proeflessen van 1 september tot en met 23 september. Er is ook op woensdag 9 september een voorstelling van instrumenten en toneel in Boom en in Puurs-Sint-Amands.

“Het is momenteel stil in onze academie, nu de lessen enkel online georganiseerd kunnen worden. Maar wij hopen dat er binnenkort weer muziek zal klinken en dat we heel wat kinderen en volwassenen zullen kunnen helpen om zich creatief verder te ontwikkelen”, aldus schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA).

Dat de Academie het nieuwe schooljaar ziet zitten, tonen de leerlingen en leerkrachten zelf in een zelfgemaakt videoclipje op YouTube:

Meer info is te vinden op de website www.academieboom.be.