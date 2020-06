ABC Rupelstreek schenkt Welzijnsschakels en WZC Den Beuk elk 1.000 euro Ben Conaerts

29 juni 2020

17u13 0 Boom ABC Rupelstreek heeft de opbrengst van haar jaarlijkse inzamelactie overhandigd. De vereniging kon Welzijnsschakels Boom en het Boomse woonzorgcentrum Den Beuk elk 1.000 euro schenken.

De vereniging ABC Rupelstreek houdt zich bezig met diversiteit, cultuur en jongeren en organiseert elk jaar een inzamelactie ten voordele van het goede doel. Normaal gezien wordt voeding en geld ingezameld, maar door de coronacrisis werd dit jaar beslist om het te beperken tot centjes.

“Sympathisanten konden geld achterlaten in de spaarpotjes in enkele Boomse winkels of via stortingen”, zegt Cindy Elsen van ABC Rupelstreek. “Het was een beetje nerveus afwachten in deze moeilijke tijden, maar we mogen toch weer heel trots zijn op het behaalde resultaat van 2.000 euro.”

De helft van het bedrag werd geschonken aan de Welzijnsschakel en zal gebruikt worden voor de voedselpakketten voor kansarme gezinnen. De andere helft werd overhandigd aan het woonzorgcentrum Den Beuk, een keuze uit respect voor het zorgpersoneel in deze zware coronatijd.