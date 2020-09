ABC Rupelstreek ruimt zwerfvuil in Kruiskenslei op: “In één uur 8 volle zakken verzameld” Ben Conaerts

21 september 2020

14u39 0 Boom ABC Rupelstreek heeft op zondag 20 september zwerfvuil opgeruimd in de wijk van de Kruiskenslei. Dat gebeurde naar aanleiding van World Cleanup Day.

World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. Ook verenging ABC Rupelstreek sprong mee op de kar en ging zwerfvuil opruimen in de buurt van zijn lokaal in de Antwerpsestraat. Een tiental vrijwilligers nam de wijk Kruiskenslei onder handen.

“We hebben op één uurtje tijd acht zakken zwerfvuil verzameld”, klinkt het. “Als we een hele dag hadden gewerkt, zouden we zeker dertig zakken hebben gehad. We hopen dat mensen daar stil bij staan en niet langer papiertjes of ander zwerfvuil op de grond gooien. Er zijn hier meer dan vuilbakken genoeg.”