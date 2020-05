ABC Rupelstreek houdt inzamelactie voor goed doel Ben Conaerts

04 mei 2020

16u07 0 Boom De vzw ABC Rupelstreek organiseert naar aanleiding van de ramadan opnieuw een actie ten voordele van het goede doel. Bij verschillende lokale handelaars zijn er spaarpotjes te vinden waarmee geld wordt ingezameld.

“De vorige jaren deden we met ABC Rupelstreek telkens een inzamelactie voor voeding en geld”, zegt Cindy Elsen van ABC Rupelstreek. “Dit jaar moeten we het vanwege de coronacrisis wat anders aanpakken en hebben we beslist om enkel geld in te zamelen. Het eindbedrag zal verdeeld worden tussen Welzijnsschakel en het woonzorgcentrum Den Beuk.”

Wie de actie wil steunen, kan een bedrag achterlaten in een van de spaarpotjes die momenteel bij verschillende Boomse handelaars te vinden zijn. De spaarpotjes staan in Spar, Slagerij Moulouya, Bakkerij Juliens, Firdaws Market, Idriss Bakkerij, Tek Shop en Frituur Boom Noord. Een andere mogelijkheid is om een bedrag te storten op het rekeningnummer BE04 0015 5350 6631 van ABC Rupelstreek, met referentie ‘ABC – 2020’.