ABC Rupelstreek houdt inzamelactie tegen armoede Ben Conaerts

27 mei 2019

14u37 0 Boom ABC Rupelstreek organiseert naar aanleiding van de Ramadan een inzamelactie ten voordele van het goede doel. “We mogen bij zoveel armoede in Boom niet aan de kant blijven staan”, klinkt het.

“Uit cijfers van Kind & Gezin bleek vorig jaar dat maar liefst 1 op 3 Boomse kinderen geboren wordt in een gezin met een verhoogd armoederisico”, zegt Cindy Elsen van ABC Rupelstreek. “Welzijnsschakels begeleidt deze gezinnen en voorziet hen van een voedselpakket. Maar het samenstellen van zo’n voedselpakket is niet altijd eenvoudig. Zo zijn de schenkingen van de voedselbanken vaak weinig voedzaam of zijn het reeds vervallen producten. Met ABC Rupelstreek willen we niet aan de kant blijven staan en moeten we hierin hulp bieden.”

De vereniging hield daarom vorig weekend een inzamelactie aan de Colruyt in Boom. Daar konden klanten gekochte voedingsproducten schenken die gebruikt zullen worden bij het maken van de voedselpakketten van Welzijnsschakels. Vooral droge voeding en conserven, maar ook pampers kunnen daarbij goed van komen.

De inzamelactie vindt plaats naar aanleiding van de Ramadan. “De Ramadan gaat om bewustwording en naastenliefde. Dan is het ook belangrijk dat we de minderbedeelden niet vergeten”, klinkt het.

Ook Kom Mor Binne, een vereniging die maaltijden voorziet aan lage prijzen, kan rekenen op de steun van ABC Rupelstreek. Ten slotte staan er bij een aantal Boomse handelaars in de Blauwstraat spaarpotjes opgesteld waarmee geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis. De actie loopt nog tot dinsdag 4 juni, het einde van de Ramadan.