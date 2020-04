Aanleg van kunstgrasterreinen Rupel Boom van start: “Onze jeugdwerking gaat boost krijgen” Ben Conaerts

07 april 2020

13u40 0 Boom De aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de kunstgrasterreinen van Rupel Boom. Als alles goed verloopt, zouden de terreinen tegen eind juni speelklaar moeten zijn. “Dit gaat een enorme boost geven aan onze jeugdwerking”, voorspelt algemeen secretaris Dirk Claes.

Terwijl grote delen van het land stilliggen, worden op het jeugdcomplex De Schomme van Rupel Boom de handen uit de mouwen gestoken. Men is er deze week gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de kunstgrasterreinen. Zowel de drie duiveltjesterreinen als twee van de vier grote grasvelden worden stuk voor stuk heraangelegd met kunstgras. Normaal zouden de werkzaamheden gefaseerd verlopen, maar vermits het voetbalseizoen erop zit, werd beslist om het hele project in één keer uit te voeren. Het plan is om alle terreinen speelklaar te krijgen tegen eind juni.

Naast de vernieuwing van de vijf velden wordt de volledige veldverlichting vervangen door meer energiezuinige ledverlichting. Omdat het trainingscomplex De Schomme eigendom is van de gemeente, wordt het project bekostigd door het Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus. De kostprijs bedraagt zo’n 1,2 miljoen euro. “We hebben de voorbije twee decennia altijd veel belang gehecht aan een goede jeugdsportwerking en hebben steeds de werking van Rupel Boom ondersteund. Dat willen we verderzetten”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V).

“We zijn het gemeentebestuur daar zéér dankbaar voor”, zegt Dirk Claes, algemeen secretaris van Rupel Boom. “De voordelen van kunstgras zijn niet gering. Het laat ons toe om betere, meer technische trainingen te organiseren. Bovendien kan op een synthetisch veld altijd getraind en gespeeld worden, zelfs na regenval. Onze leden betalen lidgeld voor een heel jaar. Dan willen we hen ook het hele jaar door kunnen laten trainen. Nu hebben we in de winter vaak het probleem dat een aantal trainingen moeten worden afgelast. Met de kunstgrasvelden zal dat verleden tijd zijn.”

“De capaciteit die op die manier vrijkomt, zullen we gebruiken om onze jeugdwerking uit te breiden”, vervolgt Claes. “De bedoeling is om op korte termijn een gewestelijke stroom in te voeren, voor onze jeugdspelers die te kort komen voor het interprovinciale niveau. Daardoor kunnen we ook deze voetballertjes, die vaak al jaren bij Rupel Boom spelen en trainen, langer bij onze club houden. Dit project gaat dus een enorme boost geven aan onze jeugdwerking.”