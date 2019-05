900.000 euro subsidie voor restauratie beeldentuin Ben Conaerts

18u30 0 Boom De gemeente kan rekenen op een subsidie van ruim 900.000 euro voor de restauratie van de Franse vijvers in het gemeentepark. De werken zouden dit najaar nog van start kunnen gaan en ongeveer één jaar in beslag nemen.

Het gemeentepark dateert uit 1925 en is het meest bekend omwille van haar picturale tuin met beelden van onder meer Georges Minne en Rik Wouters. Maar het park werd jarenlang verwaarloosd en is nu aan een dringende opknapbeurt toe. De vzw Kempens Landschap begeleidde de gemeente bij de opmaak en uitvoering van een beheersplan en van het restauratiedossier. De totale restauratiekost van de picturale tuin wordt geraamd op 1,2 miljoen euro, maar de Vlaamse overheid draagt daar nu meer dan 900.000 euro in bij.

Erfgoedparel

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is tevreden met de steun: “Als gemeente zetten we volop in om het gemeentepark in al haar facetten op te waarderen. De dringende restauratie van de picturale tuin is daarin een belangrijke stap. Met deze subsidie kunnen we normaal gezien al dit najaar met de werken van start gaan. De vijvers en de beelden worden hersteld, de paden worden heraangelegd en er wordt nieuwe verlichting voorzien. We zijn heel tevreden dat we dankzij de samenwerking met Kempens Landschap een erfgoedparel als ons park een nieuw elan kunnen geven.”

De restauratie van de beeldentuin zou naar schatting één jaar in beslag nemen. Daarna zullen ook andere delen van het park stap voor stap worden opgefrist. “De voorbije maanden hebben we de atletiekpiste al helemaal vernieuwd”, zegt Baert. “Later willen we de parkeerplaatsen ontharden, kijken wat we met het Melkhuisje kunnen doen en het voetbalstadion aanpakken. We willen het stadion wat verkleinen in capaciteit en meer laten aansluiten bij de parkomgeving. Maar dat zal wellicht een tienjarenplan worden.”