8.500 Boomse gezinnen ontvangen eerstdaags ‘Winkel hier’-waardebon van 10 euro Ben Conaerts

16 april 2020

15u28 0 Boom De gemeente is donderdag gestart met de bedeling van waardebonnen ter waarde van 10 euro. Die zullen tegen begin volgende week bij alle 8.500 Boomse adressen in de brievenbus belanden. Met de maatregel wil het gemeentebestuur het zogenaamde ‘winkelhieren’, winkelen bij lokale handelaars, promoten en de Boomse middenstand door de coronacrisis helpen.

“Met een bon van 10 euro voor elk Booms gezin willen we alle Bomenaars oproepen om veel lokaal te kopen”, zegt schepen van Lokale Economie Kris Van Hoeck (CD&V). “Wij geven 10 euro cadeau aan Bomenaars die aan deze oproep gehoor geven. Per aankoopschijf van 20 euro krijg je per bon 10 euro korting. De handelaar kan later de bons inruilen bij het gemeentebestuur en krijgt op die manier ook 10 euro uitbetaald.”

De maatregel kost de gemeente zo’n 85.000 euro. Als iedereen ook daadwerkelijk lokaal koopt met de bon, wordt zo samen meer dan 170.000 euro in de lokale middenstand geïnjecteerd. “Je zal de bon kunnen gebruiken vanaf de eerste dag van de maand volgens op de heropening van alle winkels”, vervolgt Van Hoeck. “De deelnemende handelaars hangen vanaf dan ook een opvallende ‘Winkel hier’-affiche uit. Iedere handelaar beslist wel zelf of hij aan de actie deelneemt.”

Eén van de handelaars die niet aan de actie deelneemt, is de Alvo Supermarkt. “Daar hebben we een goede reden voor”, zegt zaakvoerder Christophe De Laet.”Onze supermarkt blijft immers open tijdens de coronacrisis. Uit solidariteit met de collega’s die hun zaak wel moeten sluiten, hebben wij besloten om de ‘Winkel hier’-bon niet te aanvaarden. Wij willen liever dat Bomenaars met de bon naar een andere Boomse zaak die wekenlang geen inkomsten had.”

Een compleet overzicht van de maatregelen die de gemeente neemt, is te vinden op de website www.boom.be/corona.