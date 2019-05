750.000 euro restauratiepremie voor steenbakkerij Emabb Ben Conaerts

24 mei 2019

15u24 0 Boom De geplande restauratie van de steenbakkerij Emabb op Noeveren kan rekenen op een premie van 750.000 euro van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De hoogdringende werken zouden daarmee nog eind dit jaar van start kunnen gaan.

De steenbakkerij Lauwers in Noeveren doofde in 1983 haar ovens. De ringoven en schoorsteen werden in 1986 erkend als monument en in 2005 verkreeg ook de schrijnwerkerij die erkenning. Maar de gebouwen zijn aan dringende restauratie toe. Met de subsidie van 750.000 euro die nu werd verkregen, wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in het dossier. Eerder deze maand werd ook al een Vlaamse en provinciale subsidie van telkens 25.000 euro toegekend aan het project. “We kunnen tevreden zijn dat de hoogdringende restauratie van in totaal 2,2 miljoen euro nog dit najaar kan worden aangevat”, zegt gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap, dat samen met de vzw Emabb verantwoordelijk is voor de site.

Uitkijkpunt

“De ringoven zal op de gelijkvloerse verdieping een bezoekerscentrum huisvesten waar het verhaal van de Boomse baksteen wordt verteld”, zegt Luc Verbeeck van de vzw Emabb. “Daarbij wordt onder meer gefocust op de leefomstandigheden van de arbeiders. Maar er is ook plaats voor vernieuwing. De eerste verdieping zal twee moderne polyvalente zalen herbergen en bovenop de schoorsteen wordt een uitkijkpunt met zicht op gans Noeveren geïnstalleerd. De schrijnwerkerij zal tijdens de restauratie dan weer volledig ontmanteld en heropgebouwd worden. Binnenin komt er een onbemand infopunt voor bezoekers van het domein. Er is er toeristische informatie over de streek en over Noeveren terug te vinden.”

“Historisch moment”

“Dit is een heuglijk en historisch moment”, reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Het is mede dankzij de samenwerking met en de expertise van de vzw Kempens Landschap dat we dit restauratiedossier kunnen rondkrijgen en dat de ringoven, schoorsteen en schrijnwerkerij aangepakt kunnen worden. Voor de rest van de steenbakkerssite moeten we nog oplossingen zoeken, maar ik twijfel er niet aan dat we die ook daadwerkelijk zullen vinden.”