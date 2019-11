55-plussers genieten van activiteiten tijdens Seniorenweek Ben Conaerts

18 november 2019

13u53 0 Boom De Week van de Senioren is goed en wel van start gegaan. De hele week worden er activiteiten georganiseerd voor 55-plussers.

De Week van de Senioren gaat niet onopgemerkt voorbij in Boom. De Boomse seniorenverenigingen pakken uit met allerlei activiteiten die je vrijblijvend kan komen uitproberen, zoals bingo, petanque, lijndans, een wandelzoektocht of een spelletjesnamiddag. Op donderdag 21 november kan je tussen 10 en 17 uur terecht in het Feestpaleis voor de seniorenbeurs van de seniorenadviesraad (SAR). Je vindt er verschillende informatiestanden uit de profit- en nonprofitsector en kan onder andere ervaren wat de dode hoek precies is aan de hand van speciale VR-brillen. Wil je verder kennismaken met de werking van de SAR, dan kan je op vrijdag 22 november om 9.30 uur in de polyvalente zaal van WZC Den Beuk een vergadering komen volgen.

