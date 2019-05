3D-zebrapaden moeten voetgangers veiliger laten oversteken Ben Conaerts

27 mei 2019

18u37 0 Boom Wie voortaan door de Beukenlaan rijdt, zal daar twee 3D-zebrapaden tegenkomen. Het gaat om de eerste zebrapaden van hun soort in de Rupelstreek.

De 3D-zebrapaden, die alsmaar meer in Vlaanderen opduiken, zijn nu ook verschenen in de Rupelstreek. De gemeente Boom beet de spits af en liet gisteren de eerste twee exemplaren schilderen in de Beukenlaan. Zo’n 3D-zebrapad zorgt door aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische 3D-illusie voor het aankomende verkeer. Het zebrapad lijkt als het ware boven de rijbaan te zweven, laat chauffeurs op die manier vertragen en vestigt de aandacht op de overstekende voetgangers. De kostprijs bedraagt zo’n 1.700 euro voor één zebrapad.

“Een kleine ingreep als deze kan een groot effect hebben op de verkeersveiligheid van de voetgangers”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “In andere landen zoals Nederland en Ijsland hebben de 3D-zebrapaden al aangetoond dat ze tot gunstige resultaten leiden. Daarom zijn we nu van start gegaan met dit proefproject in de Beukenlaan en kijken we of de zebrapaden de snelheid van het verkeer effectief remmen. Na twee à drie maand gaan we evalueren en indien de evaluatie positief is, kunnen er in Boom nog meer van deze zebrapaden komen.”