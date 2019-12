11.11.11-actie levert 3.750 euro op Ben Conaerts

09 december 2019

14u24 0 Boom De 11.11.11-actie in Boom heeft haar vruchten afgeworpen, met een opbrengst van 3.750 euro. Dat geld werd ingezameld op het evenement ‘Proeven van de wereld’.

Op 10 november kwamen 125 Bomenaars deelnemen aan het 11.11.11-evenement ‘Proeven van de wereld’. Boomse koks uit Burundi, Congo, Eritrea, Koerdistan, Marokko en Mongolië hadden een lekkere en gevarieerde wereldschotel bereid en de reggaeband Heartwash sloot af met een sfeervol optreden. De actie was een succes en leverde liefst 3.750 euro op voor 11.11.11.

De 11.11.11.-actie ging dit jaar over de zogenaamde ‘changemakers’: mensen en organisaties die in hun land het verschil maken en met succes werken aan een betere wereld. Eind oktober was er een opvallende stunt om de actie aan te kondigen: standbeelden in de Boomse straten en op lokale pleinen werden gekneveld en kregen een bord rond de net. ‘Geef onze ‘changemakers’ een stem’, luidde het opschrift. Bedoeling was om aan te klagen dat vrijheid van meningsuiting wereldwijd onder druk komt te staan.