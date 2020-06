‘Winkel Hier’-bonnen kunnen vanaf 1 juli worden gebruikt Ben Conaerts

15 juni 2020

15u45 0 Boom De ‘Winkel Hier’-bon van 10 euro die alle Boomse gezinnen hebben ontvangen in het kader van de steunmaatregelen rond corona, zal vanaf 1 juli gebruikt kunnen worden.

Onlangs kregen alle Boomse gezinnen een kortingsbon van 10 euro voor aankopen van minstens 20 euro bij Boomse winkels, hotels, cafés en restaurants. Daarmee wil het gemeentebestuur de inwoners oproepen om veel en vooral nu lokaal te kopen. Nu ook de café en restaurants open zijn, mag je de bon vanaf 1 juli 2020 gebruiken.

“Per aankoopschijf van 20 euro krijg je per bon 10 euro korting”, zegt schepen van Lokale Economie Kris Van Hoeck (CD&V). “De handelaar kan later de bons inruilen bij de gemeente en krijgt op die manier ook 10 euro uitbetaald. Op die manier investeren we zo’n 85.000 euro in de lokale middenstand. Als iedereen ook daadwerkelijk lokaal koopt met deze bon, besteden we samen meer dan 170.000 euro.”

Je kunt de bon gebruiken bij winkels, marktkramers, cafés en restaurants. De deelnemende handelaars zullen een opvallende ‘Winkel Hier’-affiche uithangen. De bon is geldig tot 31 december 2020.