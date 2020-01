‘Walk for Life’ levert 3.190 euro op voor Boomse Welzijnsschakel Ben Conaerts

14 januari 2020

14u21 0 Boom Wandelsportvereniging Schorrestappers en de sportraad van Boom hebben de opbrengst van hun ‘Walk for Life’ overhandigd aan Welzijnsschakel Boom. De armoedevereniging mocht 3.190 euro ontvangen.

De ‘Walk for Life’ vond vorig jaar plaats op 11 november en bracht toen 736 wandelaars bij elkaar. “Dat is minder dan met onze recordeditie van 2018, maar die viel toen op een zondag”, zegt Danny Verschaeren van de sportraad. “Deze keer werd er op maandag gewandeld en kregen we heel slecht weer te verduren. We zijn dan ook heel tevreden met het bedrag dat we hebben kunnen inzamelen: 3.190 euro.”

Samen met schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V) en Patrick Elsen van de Schorrestappers mocht Verschaeren de cheque overhandigen aan Welzijnsschakels Boom. “We zijn heel dankbaar dat we net als de vorige jaren een mooie cheque van de ‘Walk for Life’ mogen ontvangen”, zegt Lieve Geeraerts. “We kunnen dit bedrag zeker gebruiken om voedsel aan te kopen voor de kansarme gezinnen die we helpen.”