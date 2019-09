‘t Melkhuisje sluit na dit weekend de deuren, gemeente zoekt nieuwe uitbater Ben Conaerts

13 september 2019

16u04 0 Boom Taverne ’t Melkhuisje aan de speeltuin in het gemeentelijke park is dit weekend voor de laatste keer open. De sociale onderneming Vlotter, die de taverne de afgelopen zomermaanden uitbaatte, kiest ervoor haar contract niet te verlengen.

“Ons contract loopt af eind september”, zegt verantwoordelijke Roy Duym. “We kunnen hier terugblikken op een mooie zomer, met een aantal succesvolle evenementen. Maar we hebben in Boom met het buurthuis Boomkewies en het eetcafé ’t Steencaycken nog andere horecaprojecten. Bovendien zitten er nog andere veelbelovende projecten in de pijplijn. We willen onze mensen - mensen die moeilijk in de privésector worden tewerkgesteld – niet overbelasten. Daarom kiezen we ervoor ons contract voor ’t Melkhuisje niet te verlengen.”

Voor de gemeente, dat de eigenaar is van de taverne, betekent dit dat er moet gezocht worden naar een nieuwe uitbater. “We zijn intussen volop in bespreking met kandidaten”, zegt schepen van Patrimonium Francis Sanchez (N-VA). “Onze bedoeling is om ‘t Melkhuisje ook de komende wintermaanden open te kunnen houden. Op termijn zal het gebouw een makeover krijgen, maar dat is nog niet voor meteen. ’t Melkhuisje maakt deel uit van ons tienjarenplan voor het gemeentelijke park, waarbij we ook nog onder meer de vijvers en de verharding aanpakken.”

Komend weekend is ’t Melkhuisje voorlopig de laatste keer open. Je kan er zowel op zaterdag als op zondag terecht van 12 tot 20 uur.