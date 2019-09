‘Swim for Life’ in openluchtzwembad: twaalf uur baantjes zwemmen voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

19 september 2019

17u03 0 Boom Bram Broothaers (23) en Conor Lanoizelé (23) organiseren samen met vier vrienden op zaterdag 21 september een ‘Swim for Life’ in het openluchtzwembad van Boom. Samen met hopelijk heel wat sympathisanten gaan ze twaalf uur baantjes zwemmen voor Kom op tegen Kanker. Iedereen die hen wil steunen, is welkom om mee te doen.

Wie zin heeft om te zwemmen, kan zaterdag van 9 tot 21 uur terecht in het Boomse openluchtzwembad. Dan organiseren Bram Broothaers uit Edegem en Conor Lanoizelé uit Boom een ‘Swim for Life’ voor het goede doel. Per baantje dat ze zwemmen, halen ze via sponsoring geld op voor Kom op tegen Kanker. Maar ze rekenen ook op heel wat vrienden en sympathisanten die samen met hen in het water willen duiken. “Iedereen is welkom om mee te komen zwemmen voor minstens 0,5 euro per baantje. Maar wie zelf geen waterrat is, kan iemand anders inschakelen voor 1 euro per baantje”, klinkt het.

Bram en Conor zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze hebben eerder dit jaar al drie loopwedstrijden uitgelopen waarbij ze zich lieten sponsoren voor het goede doel. “Daarmee hebben we al zo’n 1.300 euro ingezameld. Maar onze ‘Swim for Life’ van zaterdag moet dat bedrag minstens kunnen verdubbelen. Van één iemand weten we al dat zij komt meezwemmen voor 1.500 euro. Het water is nog altijd redelijk warm, zo’n 21 à 22 graden. Je moet dus zeker geen doorwinterde ijsbeer zijn om mee te kunnen doen. We hopen dat we toch zeker de kaap van de honderd zwemmers kunnen bereiken.”

We hebben allebei een grootvader verloren aan kanker en eind mei is mijn vader overleden na een zeldzame kanker. Zij zijn de reden waarom we dit doen Bram Broothaers

Na de ‘Swim for Life’ houdt het echter niet op. Dit najaar wachten Bram en Conor nog meer loopwedstrijden voor het goede doel. “We gaan bijna elke week wel ergens lopen”, zegt Bram. “Al het geld dat we inzamelen, gaat naar Kom op tegen Kanker. Conor en ik hebben allebei een grootvader verloren aan kanker en eind mei is mijn vader overleden na een zeldzame kanker. Zij zijn de reden waarom we dit allemaal doen. Eind dit jaar hopen we tijdens Music for Life een mooie cheque te kunnen overhandigen. Als ons dat zou lukken, zal dat zeker een heel emotioneel moment zijn.”