‘Start to Bike’-infodagen in De Musette geannuleerd Ben Conaerts

12 maart 2020

14u27 0 Boom Wie altijd al eens met een koersfiets wilde leren rijden, kan deelnemen aan de ‘Start to Bike’ van WTC Schorretrappers. De club organiseerde daarvoor normaal op zaterdag 14 en zondag 15 maart een infodag, maar die gaat niet door.

Met de lente in zicht en de voorjaarsklassiekers in aantocht, is ook het moment aangebroken om de koersfiets buiten te halen. Met de ‘Start to Bike’ willen de Schorretrappers je alvast klaarstomen om samen op tocht te gaan. In enkele weken leer je meer controle krijgen over je koersfiets en bouw je een prima fietsconditie op. Het rijden in groep en het gezellig samenzijn achteraf maakt de ervaring nog leuker.

De aftrap werd normaal gezien gegeven met een infodag op zaterdag 14 en zondag 15 maart in het wielercafé De Musette. Maar de infodagen werden geschrapt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.