‘Massage-collage’ voor ouders en kinderen in Feestpaleis Ben Conaerts

25 september 2019

Op zondag 29 september wordt het Feestpaleis even omgevormd tot massagesalon voor het kunstproject ‘Massage-collage’. Daarbij installeren jong en oud zich per twee op een rustig eilandje in de ruimte. Begeleid door een gids die de bewegingen voordoet, geven ouders en kinderen elkaar een korte massage. Warm licht, maffe geluiden en zachte kussens zorgen voor de sfeer.

Het project vindt plaats om 15 uur, deelname kost 9 euro. Meer info is te vinden op de website www.desteigerboom.be.