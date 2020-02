‘Kamp Waes’-deelnemers gaan meelopen in Spartacus Run: “Als het moeilijker wordt, leveren we nog een extraatje” Ben Conaerts

10 februari 2020

12u35 0 Boom De volgende editie van de Spartacus Run, op 3 mei in De Schorre, krijgt bekend volk aan de start. Acht deelnemers van het één-programma ‘Kamp Waes’ gaan deelnemen aan de bekendste obstakelrun van het land. Hun ervaring bij de Special Forces zal hen daarbij ongetwijfeld van pas komen.

Lopen, klimmen, kruipen, ploeteren, zwemmen en weer doorgaan: een ‘Devil’s Run’ bij de Special Forces lijkt met een beetje verbeelding verdacht veel op een deelname aan de Spartacus Run. Daarom dat op 3 mei maar liefst acht deelnemers van ‘Kamp Waes’ aan de start verschijnen van Vlaanderen bekendste hindernissenloop. Maarten, Bruce, Zeger, Aaron, Joni, Ouzy, Debbie en David nemen een ambassadeursrol op zich en gaan de uitdaging aan. Voor enkelen wordt het een blij weerzien met een obstakelrun, sommigen staan voor hun vuurdoop.

Teamwork

Voor David Verreth, één van de vijf ‘survivors’ van ‘Kamp Waes’, wordt het een eerste kennismaking. Wie de reeks gevolgd heeft, weet dat David niets aan het toeval overlaat en dat is ook zo voor de Spartacus Run. “Ik kijk echt enorm uit naar de Spartacus Run. Ik heb al heel wat marathons en trailruns in de benen, maar nog nooit een obstakelrun. Ik ga mij de komende maanden intensief voorbereiden met Philippe Levy, een topper in de obstakelrunsport. Ook in aanloop naar ‘Kamp Waes’ werkte ik al samen met Philippe om mij te helpen met het meer technische aspect van de proeven. Tijdens ons avontuur bij de Special Forces werd er gehamerd op het aspect teamwork en dat gaan we op 3 mei absoluut nodig hebben”, aldus David.

Extraatje

De hindernissen van de Spartacus Run worden op een latere datum bekendgemaakt, maar het spreekt voor zich dat de deelnemers nat zullen worden. “Laat net dat helemaal mijn ding zijn. In mijn koersdagen kon ik ook altijd een tandje bijsteken als het begon te regenen. Als het moeilijker wordt, toch nog dat extraatje leveren: dat is de mindset van de Special Forces”, stelt David.

Family Run

Het grote publiek kan zich intussen nog steeds inschrijven voor de Spartacus Run. Het evenement wordt meer dan ooit een sportieve hoogdag voor jong en oud. Naast het vertrouwde recept van de 10 kilometer lange Spartacus Run Original is er deze editie ook de ultieme uitdaging van de Spartacus Run Advanced van 16 kilometer én een Spartacus Family Run van 3 kilometer. Dit laatste parcours is perfect om als (groot)ouders samen met de (klein)kinderen te doen. De minimumleeftijd is 6 jaar, een maximumleeftijd is er niet.

Wie wil meelopen met de bekende deelnemers kan zich inschrijven op de website www.spartacusrun.be.