“Jullie dag maakt onze lach”: spreuken op gemeentelijke gebouwen zetten geestelijke gezondheid in de kijker Ben Conaerts

07 oktober 2020

15u26 0 Boom Het gemeentebestuur schenkt deze maand extra aandacht aan de geestelijke gezondheid van de Bomenaars. Met enkele positieve boodschappen op de ramen van de gemeentelijke gebouwen probeert men alvast een lach op het gezicht te toveren.

Zeker in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we ons goed in ons vel blijven voelen. Om dat thema in de aandacht te zetten, zijn er sinds kort op verschillende gemeentelijke gebouwen positieve boodschappen te lezen. ‘Trek iets positiefs aan’, ‘Jullie dag maakt onze lach’ of ‘Zwaai eens even, daar worden wij gelukkig van’: het zijn maar enkele van de quotes die een lach op het gezicht van buren, collega’s en toevallige passanten moeten toveren. Bomenaren die willen meedoen, mogen natuurlijk ook hun eigen ramen thuis versieren met een boodschap.