‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ voor het eerst in Boomse bib Ben Conaerts

04 december 2019

14u03 0 Boom Op vrijdag 6 december spelen taalliefhebbers in zowat honderd bibliotheken over heel Vlaanderen ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Voor het eerst neemt ook de bibliotheek van Boom deel.

Het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’ verdween in 2016 verdwenen van het scherm en bij wijze van alternatief werd in 2017 ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ gelanceerd. Sindsdien wordt het spel gespeeld in meer en meer bibliotheken in Vlaanderen, nu dus ook in Boom.

“‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ is een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal”, klinkt het.

Het spel start om 20 uur in de bibliotheek. Deelnemen is gratis, maar je moet je wel inschrijven bij de bib via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52. Breng je het er goed van af, dan kan je toffe prijzen en eeuwige roem winnen. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale midden januari.