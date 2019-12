‘Dolfijntje for Life’ levert 6.100,5 euro op Ben Conaerts

24 december 2019

13u27 0 Boom Het team van ‘Dolfijntje for Life heeft 6.100,5 euro ingezameld voor ‘De Warmste Week’. Dat bedrag gaat integraal naar het IE-zwembad Dolfijntje in Willebroek. Dat is een aangepast therapeutisch zwembad voor mensen met een hersenletsel of andere aandoeningen.

Het team heeft het bedrag ingezameld door een bingo, een frietfeest en een pannenkoekenslag te organiseren en tal van snoepzakken en pralinedoosjes te verkopen. Initiatiefnemers Guy Apers en Siggy De Groot gingen samen met een aantal van hun medewerkers het bedrag overhandigen aan ‘Music for Life’ op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.

“We zijn heel erg tevreden met de opbrengst en willen iedereen bedanken die mee zijn steentje heeft bijgedragen”, zegt Guy. “Niet in het minst onze talrijke sponsors en vrijwilligers. Zonder hen zouden we al die evenementen voor Dolijntje niet kunnen organiseren. Volgend jaar zetten we ‘Dolfijntje for Life’ zeker verder en gaan we opnieuw geld inzamelen voor Dolfijntje.”