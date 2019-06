‘De Bruggen van Boom’, hét naslagwerk over Boomse bevrijding, krijgt heruitgave Ben Conaerts

03 juni 2019

15u53 0 Boom Het bekende naslagwerk ‘De Bruggen van Boom’ van de in 2016 overleden Marc Van de Velde krijgt een nieuwe uitgave. Geschiedkundige studiegroep Ten Boome brengt het boek over de bevrijding van Boom in 1944 opnieuw op de markt.

‘De Bruggen van Boom’ vertelt over de belangrijkste feiten die zich in Boom en de Rupelstreek hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat onder meer over de strijd tussen de geallieerde voorhoede en de Duitsers rond de bruggen van Boom in september 1944. De Antwerpse legerofficier Robert Vekemans liet de geallieerden een omtrekkingsmanoeuvre uitvoeren via Klein-Willebroek om de sterke Duitse verdediging rond de bruggen te verschalken en langs achter aan te vallen. Met Vekemans als gids – vandaag vereeuwigd met een standbeeld op de Rupeldijk in Boom –slaagde de Britse voorhoede erin de oude tolbrug over de Rupel intact te veroveren.

Marc Van de Velde begon in 1980 getuigenissen en bronmateriaal te verzamelen en bundelde dat alles in 1994, exact vijftig jaar na de bevrijding van Boom, in een lijvig naslagwerk dat in geen tijd was uitverkocht. Ondanks de grote vraag kwam het door omstandigheden nooit tot een heruitgave. Maar daar komt nu, 75 jaar na de bevrijding, verandering in. Geschiedkundige studiegroep Ten Boome geeft het boek met de steun van de gemeente Boom opnieuw uit. Het originele werk, dat uit één boek bestond, wordt nu in twee boekdelen aangeboden. Per boekdeel werd een register van persoonsnamen toegevoegd.

Het boek telt met de beide delen samen meer dan 570 pagina’s en is beschikbaar vanaf zaterdag 14 september 2019. De kostprijs voor de twee boekdelen bedraagt 55 euro voor leden van Ten Boome en 60 euro voor niet-leden. Meer info is te vinden op de website www.tenboome.be.