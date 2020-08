Yvonne Van Lierop (83) levend teruggevonden Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

20u10 10 Bonheiden Grote opluchting bij familie en kennissen van de 83-jarige Yvonne Van Lierop. De vrouw was sinds woensdagochtend vermist, maar werd vanmiddag (donderdag) levend teruggevonden. Ze wordt nu verzorgd in het ziekenhuis.

De 83-jarige vrouw werd voor het laatst opgemerkt in haar woning langs de Rijmenamseweg. Ze verliet die vermoedelijk tussen 1.30 uur ’s nachts en 7.00 uur ’s ochtends. Sindsdien nam zowel de lokale politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) als de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket de verdwijning zeer ernstig. Het sprak van een onrustwekkende verdwijning.

Politie en parket schakelde de Cel Vermiste Personen in. Zowel woensdag als donderdag werd er intensief op zoek gegaan naar de 83-jarige vrouw. Hiervoor schakelde de lokale politiezone onder meer zijn fietsteam in en stuurde de collega’s van de Federale Poltiie een speurhond ter plaatse. Er werd gezocht op locaties waar de vrouw vaak ging wandelen. Vanmiddag omstreeks 16.00 uur kwam de zoekactie ten einde.

Dit nadat de 83-jarige werd aangetroffen in een gracht. Ze was bij bewustzijn , maar had verzorging nodig. Een MUG-team en een ambulance van het Imeldaziekenhuis kwamen ter plaatse. Ze werd voor verzorging overgebracht. De politie liet inmiddels weten dat de gezondheid van de vrouw stabiel is. Familie liet op Facebook al weten opgelucht te zijn met de goede afloop.

Ze bedankten ook iedereen voor de afgelopen twee dagen en de gekregen steun alsook hulp bij het zoeken naar de 83-jarige. Wat er exact is gebeurd, zal nu verder worden onderzocht.