Woonzorgcentrum Bonheiden telt tot nu toe zes besmettingen: “Houden contact met buitenwereld via tablets en zangmoment” Antoon Verbeeck

20 april 2020

08u49 0 Bonheiden In het Bonheidense woonzorgcentrum Den Olm hebben de laatste weken zes bewoners positief getest op CoVid-19, waarvan één patiënt is overleden. Volgens Lucienne Swinnen, directeur ouderenzorg van Den Olm, is de situatie onder controle. Via verschillende manieren houden bewoners nog contact met familieleden, onder andere tijdens een zangmoment.

In Den Olm wonen op dit ogenblik 166 bewoners, daarnaast zorgen ze er ook voor de bewoners van de twintig assistentiewoningen. “De voorbije weken bleken zes bewoners CoVid-19 positief. Vanaf het ogenblik dat de eerste bewoner positief werd getest, werd binnen het woonzorgcentrum een isolatieafdeling ingericht op de plek van het dagcentrum De Maretak. Deze bewoners wonen in een normale wooneenheid, ze hebben een leefruimte met keuken, een terras en vier bewonerskamers voor telkens twee bewoners, wel volledig afgesloten van de andere bewoners. Voldoende en goed materiaal zorgt ervoor dat de medewerkers die deze bewoners verzorgen, goed beschermd zijn. In samenwerking en overleg met artsen, directie en logistieke diensten van het Imeldaziekenhuis worden deze bewoners begeleid en verzorgd. Hierin is ook de goede samenwerking met de coördinerend raadgevende arts van het grootste belang. De bewoners blijven minstens een maand op deze afdeling. Eén van deze bewoners is helaas overleden.”

Geen bezoek

Bezoekers worden in Den Olm niet toegelaten. Op heel korte tijd werd dankzij het gebruik van nieuwe technologie een extra brug geslagen tussen de bewoners en de buitenwereld. “Foto’s en filmpjes over leuke momenten van de dag of een persoonlijke boodschap van een bewoner worden naar familie gestuurd. Ook skypen heeft zijn intrede gedaan, dankzij een aantal tablets kunnen bewoners en familie elkaar zien en horen. Een vlot telefonisch contact met de afdelingen én ondersteunende diensten maakt dat familie bij vragen of ongerustheid steeds bij iemand terecht kan.”

Zingen en wuiven

Uit een samenwerking met Het Paradijs uit Lier, de Muziekacademie van Lier en onder de vleugels van ‘Ik zal u altijd horen’ is een zangmoment gegroeid op dinsdag en donderdag om 15.45 uur. De familie en mantelzorgers van bewoners hebben hiervoor een link ontvangen waarmee ze kunnen inloggen op het zangmoment in Den Olm. “Bewoners en mensen thuis zien elkaar, horen elkaar en kunnen samen zingen. Telkens zijn het ontroerende taferelen: zingende en wuivende mensen, maar vooral gelukkige mensen die elke weekdag opnieuw ‘tot morgen’ kunnen zeggen. We zetten ook sterk in op bewegen en er wordt heel veel gewandeld met de bewoners in de veilige wandelzone. Het doet deugd de bewoners te zien genieten van frisse lucht en de warme lentezon. Het is dankzij de grote inzet van onze medewerkers, weekendstudenten, wijkwerkers en enkele vrijwilligers dat dit allemaal mogelijk is. Ook al leven we met onze bewoners nu een beetje binnen onze warme cocon, toch behouden we de band en het contact met de buitenwereld. En die buitenwereld is ook hartverwarmend voor ons”, besluit Swinnen.