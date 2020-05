Wie Dijledijk bezoekt moet zich houden aan afspraken: “Respecteer 1,5 meter afstand en wandel achter elkaar op smalle stroken” Antoon Verbeeck

08 mei 2020

09u04 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden legt een aantal regels vast rond vrijetijdsactiviteiten langs de Dijledijk. Dit in het belang van je eigen veiligheid en die van anderen, klinkt het bij burgemeester Lode Van Looy (BR30).

“Tijdens deze coronacrisis werd het participatieplatform 2820vraagt.be benut om te luisteren naar alle ideeën en initiatieven die het welzijn van onze inwoners kunnen bevorderen. Eén van de suggesties had te maken met veilig wandelen en fietsen. Omdat deze vrijetijdsactiviteiten momenteel alleen in de eigen omgeving zijn toegelaten, is er op piekmomenten soms drukte op wandelpaden en langsheen de Dijledijk. Deze drukte wordt als storend ervaren tijdens een activiteit die net ontspannend zou moeten zijn. Vooral het elkaar veilig kruisen is een knelpunt”, deelt de burgervader mee. Bij de gemeente raadt men aan om zoveel mogelijk de rechter dijk te gebruiken en vraagt men om op de smallere wandelpaden achter elkaar in plaats van naast elkaar te stappen. “Respecteer ook steeds anderhalve meter afstand met de persoon voor of achter jou. Indien het kan, probeer drukke wandel- en fietstijdstippen, vooral in het weekend tussen 13 en 17 uur, te vermijden. Ook in de vroege ochtend en ‘s avonds is de natuur de moeite waard. Als iedereen deze afspraken respecteert, kunnen we samen op een veilige manier van onze mooie natuur genieten.”