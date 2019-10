Whiskey en snoep onder één winkeldak: “Caprice biedt lekkernijen voor jong én oud” Antoon Verbeeck

25 oktober 2019

14u45 3 Bonheiden In het centrum van Bonheiden opent volgende week Caprice, een zaak die zowel snoepgoed als sterke drank aanbiedt. Het aanbod is waanzinnig: honderd soort snoep, een dertigtal verschillende koeken, meer dan vierhonderd soorten whiskey, zestig soorten rum en meer dan honderd verschillende flessen gin.

Caprice heeft ook zaken in het Oost-Vlaamse Ninove en Denderhoutem. “De reden dat we nu in Bonheiden een nieuwe Caprice openen, heeft te maken met Pascale, een vriendin uit Bonheiden waarvan we weten dat ze enthousiast in de zaak zal staan”, legt zaakvoerder Jeroen Wiggeleer uit. Bij Caprice vind je snoepgoed uit grootmoeders tijd maar ook nieuwe lekkernijen. “Een echte ‘kotmadam winkel’. Voor volwassenen hebben we onze whiskeyafdeling, die afgescheiden wordt van het snoepgedeelte. We hebben op het eerste verdiep meer dan 400 soorten whisky’s. Daarnaast is er nog een assortiment gin, rum, vermouth, sherry, calvados, bubbels, bier en wijn. Bij ons kunnen dus zowel de grote als de kleine kinderen iets lekkers krijgen”, knipoogt Jeroen, die benadrukt dat iedereen welkom is in de zaak. “Zowel kinderen die voor twee euro snoepjes willen kopen als een liefhebber van whiskey die naar een exclusieve fles zoekt.”

Caprice opent op woensdag 30 oktober de deuren. Iedereen kan tijdens de eerste openingsweek in de zaak het glas heffen en proeven van de lekkernijen. Bij aankoop krijgt elke klant een snoepje mee. De zaak zal tijdens de eerste openingsweek ook open zijn op vrijdag 1 november en zondag 3 november.