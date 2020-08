Wegmarkeringen in Bonheiden krijgen nieuw likje verf: “Markeringsbudget is voor dit jaar quasi verdubbeld” Antoon Verbeeck

06 augustus 2020

De gemeente Bonheiden trekt de portefeuille open voor de hernieuwing van wegmarkeringen op haar grondgebied. De eerste schilderwerken gaan deze maand van start.

“Voor een correcte afwikkeling van het verkeer zijn wegmarkeringen onmisbaar. Daarom worden de markeringen die volgens de wegcode nodig en goed zichtbaar moeten zijn voor de weggebruiker, jaarlijks vernieuwd. Dit jaar werd het markeringsbudget quasi verdubbeld”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). “De laatste jaren werden in onze gemeente meer dan 20 km fietsstraten of straten met brede fietssuggestiestroken aangelegd. Daardoor was het budget voor de wegmarkeringen niet meer voldoende om alles jaarlijks te vernieuwen. Dit jaar heeft het gemeentebestuur daarom éénmalig het budget verhoogd naar 50.312,02 euro, exclusief btw, om alle geschilderde markeringen te vernieuwen. Voor vele fietsstraten zal het de eerste herschildering worden sinds hun aanleg.”

Milieuvriendelijke markeringen

“Op verschillende wegen in onze gemeente, zoals de Rijmenamseweg en Mechelsesteenweg, zijn ondertussen thermoplast markeringen aangebracht. Deze markeringen kosten meer, maar zijn milieuvriendelijker en gaan veel langer mee waardoor ze niet jaarlijks vernieuwd moeten worden. In onze gemeente is het de gewoonte om deze werken tegen het najaar, wanneer het langer donker blijft, te laten uitvoeren. Dit jaar gaan de werken al in augustus van start.”