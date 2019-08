Watermolenstraat krijgt nieuwe maatregelen in strijd tegen snelheidsduivels

Antoon Verbeeck

01 augustus 2019

De Watermolenstraat in Rijmenam is onlangs uitgerust met een nieuwe snelheidsbeperking en snelheidsborden en krijgt volgende week wegmarkeringen die de voorrang van rechts aanduiden. Het lokaal bestuur van Bonheiden wil zo het sluipverkeer en de snelheidsduivels in de straat aan banden leggen. “Het probleem in de Watermolenstraat sleept al een tijd aan. Tijdens een bewonersvergadering op 17 april werden verschillende verkeersmaatregelen voorgesteld aan de inwoners, om zo de veiligheid in de Watermolenstraat en omgeving te verbeteren. Het college van burgemeester en schepenen van Bonheiden heeft ondertussen verschillende voorstellen van de vergadering van 17 april goedgekeurd. Deze maatregelen werden nu geïmplementeerd”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). In de straat geldt voortaan een zone 30 en aan de straatkant kwamen er ‘smiley-verkeersborden’. “Deze maatregelen worden later nog geëvalueerd, opnieuw in samenspraak met de inwoners”, klinkt het nog.